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Шторм "Арвен" приблизился к берегам Великобритании

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В пятницу на Великобританию обрушится шторм "Арвен", максимальная скорость ветра которого достигает 120 км/ч, сообщает в четверг Sky News.

"Регионы, которые пострадают сильнее всего, в основном будут на побережье, они столкнутся с порывами ветра скоростью до 120 км/ч, которые приведут к сбоям в движении транспорта и более длительному времени в пути, отключениям электроэнергии, сильным волнам", - заявил представитель метеорологического бюро Великобритании Стивен Диксон.

Метеорологическое бюро выпустило "оранжевое" штормовое предупреждение – второе по уровню опасности. Оно будет действительно на северо-востоке Англии и в Шотландии до утра субботы. Также в некоторых районах объявлено желтое предупреждение (первое по уровню опасности).

Великобритания

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