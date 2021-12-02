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В Японии отменили запрет на бронирование въездных рейсов, объявленный накануне

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Власти Японии отменили запрет на бронирование прибывающих в страну рейсов, о котором объявили накануне, сообщает в четверг агентство Associated Press.

"Ограничение, введенное в качестве меры предосторожности, вызвало замешательство", - заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, отметив, что министерство транспорта приняло решение отозвать ограничение.

В министерстве сообщили, что запрет раскритиковали за излишнюю строгость.

Несмотря на отмену запрета, в стране сохранится ограничение на количество ежедневных прибытий. Забронировать билет можно будет только в том случае, если на выбранную дату будет запланировано прибытие в Японию не более 3,5 тыс. человек.

В среду министерство транспорта Японии призвало авиалинии до конца декабря прекратить принимать бронирования на все рейсы, прибывающие в страну. Запрет был введен в качестве меры предосторожности на фоне растущего беспокойства из-за нового штамма коронавируса "омикрон".

Также Япония запретила въезд на территорию страны всех иностранцев, кроме супругов проживающих в стране и лиц, имеющих разрешение на постоянное проживание.

Япония коронавирус

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