В Хорватии обнаружили первые случаи заражения "омикроном"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Медики в Хорватии в понедельник объявили о выявлении первых в стране случаев заражения новым штаммом коронавируса COVID-19 "омикрон", сообщает Associated Press.

В службах здравоохранения страны отметили, что заболевших - двое, и в настоящее время специалисты пытаются установить, каким образом они заразились именно этим штаммом, поскольку ни один из зараженных не путешествовал за рубеж. Как правило, "омикрон" в Европе и в других частях света выявляют у людей, побывавших в странах юга Африки.

Эксперты предполагают, что они могли заразиться на бизнес-встрече, которую оба посещали. Заразившиеся "омикроном" переносят болезнь в легкой форме, но у них наблюдается одышка и температура. В органах здравоохранения Хорватии полагают, что позднее в стране выявят и других заразившихся "омикроном".

За последние 24 часа на хорватской территории выявили 728 новых случаев заражения коронавирусом, 51 человек умер. Для Хорватии, где проживают 4,2 млн человек, это высокие цифры, отмечает агентство. В стране вакцинировали от COVID-19 около 54% населения.