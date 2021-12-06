Путин готов выслушать предложения Байдена по украинскому урегулированию

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин готов выслушать предложения своего американского коллеги Джо Байдена по украинскому урегулированию, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию (переговоры с Путиным 7 декабря - ИФ) с конкретными предложениями по Украине, имеется в виду, наверное, по урегулированию украинского кризиса", - сказал он в эфире "Первого канала" из Дели.

"Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения, и можно будет понять, насколько они способны снять напряженность", - добавил он.

По словам Пескова, "снять напряженность можно только одним путем - понять, как застраховаться от возможных помыслов Киева решить проблему Донбасса силовым путем".

Видеозвонок между Байденом и Путиным состоится 7 декабря.