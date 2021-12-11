Талибы опровергли свою причастность к убийству бывшего офицера спецназа МВД

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Захватившее в августе власть в Афганистане движение "Талибан" (запрещенная в РФ террористическая организация) опровергло причастность к убийству бывшего офицера спецназа МВД в Кабуле.

Начальник пресс-центра МВД талибов Саид Хости заявил, что майор Абдул Гафар Хотак был убит в личной ссоре.

"У нас также есть аналогичные инциденты в столице и провинциях, когда бывшие военнослужащие были убиты в результате личной вражды, а преступники были арестованы", - сообщил Хости в твиттере.

30 ноября международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обнародовала информацию о более чем сотне убийств бывших правительственных военных и служащих в Афганистане за 2,5 месяца правления талибов - с 15 августа по 31 октября.

В свою очередь талибы объявили, что будут сурово наказывать за насилие в отношении бывших правительственных военных.