Врачи разрешили Саакашвили есть без ограничений и посоветовали тренироваться

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Состояние здоровья бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили улучшилось, со вторника он сможет полноценно питаться, заявила в понедельник журналистам после встречи в госпитале в Гори участник созданного Минюстом медицинского консилиума Елена Гиоргадзе.

"С завтрашнего дня пациент Саакашвили без всяких ограничений сможет принимать пищу. Постепенно мы снимаем медицинские добавки. Анализы Саакашвили в норме. Что касается слабости, то она у пациента от отсутствия движения", - сказала врач.

По ее словам, в понедельник к Саакашвили в палату привели тренера, чтобы начать восстановительные тренировки.

"Желания тренироваться Саакашвили не высказал, видимо, это связано с полученной эмоциональной травмой. Его ментальное состояние оценят врачи-психиатры. Было бы неплохо, если психиатры, которые все время говорят о лечении Саакашвили, определились бы с диагнозом, тогда мы начали бы лечение, и вам, журналистам, все было бы понятно", - сказала Гиоргадзе.

В течение последних дней врачи из альтернативного медицинскому консилиуму центра "Эмпатия" заявляют журналистам, что психоневрологическое состояние Саакашвили требует непременного его лечения в реабилитационном центре за границей, так как в Грузии таких центров нет.

Экс-президент Грузии, ныне гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). Впоследствии, 20 ноября он был переведен в военный госпиталь в Гори.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.