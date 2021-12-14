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"Спутник Лайт" зарегистрирован в Сент-Винсенте и Гренадинах

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Островное государство Сент-Винсент и Гренадины одобрило к применению российскую однокомпонентную вакцину "Спутник Лайт", сообщила во вторник пресс-служба Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"Однокомпонентный "Спутник Лайт", эффективная отдельная вакцина против COVID-19 и мощный бустер, одобрена на Сент-Винсенте и Гренадинах", - говорится в твиттере производителя вакцины.

Острова стали 21-м государством, одобрившим однокомпонентную российскую вакцину.

"Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V" (на основе аденовируса человека 26 серотипа rAd26).

В феврале этого года стало известно, что в Сент-Винсенте и Гренадинах зарегистрировали "Спутник V". При этом данная российская вакцина одобрена уже в 71 стране с общим населением более 4 млрд человек.

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На третьем месте по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 22 189 867 заболевших
Хроника 09 января 2020 года – 14 декабря 2021 годаПандемия коронавируса
Сент-Винсент и Гренадины Спутник Лайт РФПИ Коронавирус

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