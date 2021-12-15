Иран позволит МАГАТЭ заменить поврежденные камеры на ядерных объектах

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Иран разрешит сотрудникам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заменить поврежденные камеры на ядерных объектах, которые не функционируют с июня 2021 года, сообщает Associated Press со ссылкой на несколько иранских СМИ.

Тегеран также согласился сохранять все записи с камер. До сих пор, как отмечает агентство, по этому аспекту между сторонами ранее существовали разногласия. Речь идет о камерах на объекте в Карадже. Камеры МАГАТЭ с объекта убрали после взрыва, который произошел там в июне и в котором Тегеран обвинил Израиль.

В МАГАТЭ не ответили на запрос американских журналистов относительно этого вопроса.

Ранее в среду иранский министр иностранных дел Амир Абдоллахиан заявил, что Тегеран и МАГАТЭ достигли "хорошего соглашения", не пояснив, о чем именно идет речь.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение (СВПД), согласно которому Тегеран должен ограничить развитие своей ядерной программы исключительно мирными целями. Были согласованы специальные параметры, включая уровень обогащения урана, допуск на иранские ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки. Джо Байден, придя к власти, заявил о готовности при определенных условиях вернуться в СВПД.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления соглашения. Седьмой раунд консультаций по СВПД стартовал 29 ноября.