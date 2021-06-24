Атаковавший ядерный объект Ирана беспилотник смог причинить ущерб

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Атака против иранского центра производства современных центрифуг по обогащению урана была успешной вопреки заявлениям властей Ирана, сообщает издание The Times of Israel со ссылкой на неназванные иранские оппозиционные источники.

По данным издания, на предприятии зафиксирован ущерб, но детальная информация по этому поводу не приводится.

Отмечается, что нападение было совершено при помощи нескольких небольших беспилотников. The Times of Israel уточняет, что подтвердить эти данные пока не представляется возможным.

Накануне агентство "Мехр" сообщало, что службам безопасности удалось помешать акту саботажа против одного из объектов Организации по атомной энергии Ирана - в Кередже в провинции Альборз на северо-западе страны недалеко от Тегерана. По данным иранской стороны, в результате инцидента пострадавших нет, ущерб нанесен не был.

Иранские власти ранее утверждали, что этот объект используется в гражданских целях. Тем не менее, напоминает The Times of Israel, с 2007 года против него были введены санкции ООН, США и ЕС за отношение к ядерной и ракетной программам Ирана. США отменили эти санкции в 2015 году в рамках соглашения по иранской ядерной программе, но восстановили в 2018 году, когда США покинули этот договор.

Ранее газета The New York Times отмечала со ссылкой на источники, что объект Организации по атомной энергии Ирана, атака против которого, согласно заявлениям иранских властей, была сорвана накануне, является одним из иранских центров производства самых современных центрифуг по обогащению урана.

Источник в американской разведке рассказал изданию, что этот объект был в списке возможных целей для ударов Израиля, который он представил в начале 2020 года администрации тогдашнего президента США Дональда Трампа - самому лидеру США, госсекретарю Майку Помпео и директору ЦРУ Джине Хаспел. Также среди целей были указаны и иранский ученый-ядерщик Мохсен Фахризаде, убитый впоследствии в ноябре 2020 года, и предприятие в Натанзе, где произошла диверсия в апреле 2021 года.

Источник в разведке указал, что администрация Трампа была осведомлена о кампании Израиля против иранской ядерной программы и поддержала ее.

The Times of Israel в свою очередь напоминает, что ранее в июне экс-глава израильской разведки "Моссад" Йоси Коэн намекнул на причастность разведки к гибели Фахризаде и инциденту в Натанзе. "Мы говорим очень ясно Ирану: мы не позволим вам получить ядерное оружие. Что вы не понимаете?" - сказал Коэн