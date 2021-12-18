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В Египте выявили первые заражения штаммом "омикрон"

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - В Минздраве Египта заявили, что обнаружили в стране первые случаи заражения вариантом коронавируса "омикрон", передает агентство Associated Press.

По данным министерства, "омикрон" выявили у трех человек, вернувшихся из турпоездки. При этом в ведомстве не уточнили, откуда прибыли путешественники. При этом египетские СМИ утверждают, что эти люди прибыли из ЮАР.

В Минздраве отметили, что у двоих инфицированных этим вариантом коронавируса болезнь протекает бессимптомно, а третий заболевший испытывает легкие симптомы. Все трое помещены на изоляцию в больницу Каира.

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Всего в Египте за время пандемии COVID-19 выявили 373,5 тыс. случаев коронавируса, более 21,2 тыс. инфицированных скончались.

Ранее в ВОЗ сообщили о чрезвычайно высокой скорости распространения штамма коронавируса "омикрон", число случаев заражения этим вариантом удваивается каждые два-три дня.

Специальный представитель ВОЗ по борьбе с COVID-19 Дэвид Набарро отметил, что в таких условиях избежать высокой смертности удастся лишь при большой удаче. По словам Набарро, он "никогда не был более обеспокоен" коронавирусом, чем сейчас.

Штамм коронавируса COVID-19 "омикрон" был выявлен в ноябре на юге Африки. Специалисты считают, что он может представлять угрозу, так как распространяется гораздо быстрее, чем другие штаммы, которые выявляли ученые за период пандемии, и содержит большое количество мутаций.

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