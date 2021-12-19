В бундестаге сочли неприемлемым предложение РФ об отказе НАТО от расширения на восток

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - С предложением РФ в адрес НАТО не расширять альянс дальше на восток невозможно согласиться, заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk новый глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот.

"Еще раз: Центральная Европа, Восточная Европа - это не преддверие сферы власти президента Путина, где мы можем просто объявить: мы больше не будем тут вмешиваться!" - объяснил он.

По словам немецкого парламентария, российское руководство также должно быть заинтересовано в стабильности в странах, граничащих с РФ, в отсутствии там гражданской войны.

Кроме того, Рот заявил, что, несмотря на активное участие европейских компаний, проект газопровода "Северный поток 2" нельзя считать чисто экономическим.

Российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО был опубликован на сайте МИД России в пятницу, 17 декабря.

Проект состоит из девяти статей, предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также отказ от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.