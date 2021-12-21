Один из извлеченных из-под лавины в Южной Осетии российских военных погиб

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Один из трех российских военнослужащих, которых удалось достать из-под лавины на югоосетинском участке Транскавказской магистрали, скончался, еще двоих ищут, сообщил "Интерфаксу" директор республиканского медцентра Цхинвала Виталий Джиоев.

"Двоих (из пяти) российских военных удалось извлечь из-под лавин. Они живы, им оказана медпомощь. Еще одного военнослужащего достали из-под завалов, но его не удалось спасти. Поиски еще двоих продолжаются ", - сказал врач.

Двое выживших российских военнослужащих ранее были доставлены в медцентр Цхинвала.

Работы по поиску двоих военных будут продолжатся всю ночь, отмечает МЧС республики.

Ранее сообщалось, что под две лавины на югоосетинской части Транскама попало строение, где находились пять российских военных, которые охраняют Рокский тоннель.

По информации пресс-службы Южного военного округа, в результате схода снежной лавины на южной стороне портала Транскавказской магистрали в Южной Осетии пять военнослужащих ЮВО попали под лавину. "Троим военнослужащим оказана первая медицинская помощь", - говорилось в сообщении.