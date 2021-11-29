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Министр труда Израиля допустил возможность штрафов для непривитых от COVID

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Министр труда Израиля Меир Коэн объявил, что в случае необходимости поддержит ограничительные меры, в том числе возможные частичные локдауны и штрафы в отношении тех, кто не вакцинируется от COVID-19, сообщает издание The Jerusalem Post.

"Я решительно поддерживаю ограничения против невакцинированных. Наступил тот момент, когда мы должны повысить уровень ограничений. Если мы достигнем ситуации, когда нам придется принять подобное решение, я это поддержу", - приводит газета его слова.

Он уточнил, что речь идет о людях, отказывающихся от прививки против COVID-19, а возможные шаги против них будут напоминать те, что ранее предприняли власти Австрии и Германии. Министр отметил, что невакцинированные "угрожают остальным", а правительству нужно усерднее убеждать население прививаться.

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"Штрафы нужно применять в отношении тех, кто контактирует с людьми и подвергает их жизнь опасности. Если необходимо, чтобы некоторые люди оставались по домам, они будут сидеть по домам", - сказал он.

В то же время он добавил, что Израиль является демократическим государством, и наилучшие решения по поводу того, как побуждать население вакцинироваться, будут приниматься на заседаниях кабинета министров по вопросам коронавируса.

The Jerusalem Post напоминает, что в Израиле с населением примерно 9,4 млн человек еще остались 600 тыс. жителей, которые имеют право привиться, но не сделали это; еще 1 млн человек пока не получили дополнительную бустерную дозу вакцин. Около 50% новых случаев COVID-19 приходятся на детей и людей, которые либо не вакцинированы, либо у кого прошло слишком много времени после вакцинации. Большинство пациентов, находящихся в тяжелом состоянии в больницах, невакцинированы.

Согласно данным статистического сайта Worldometers, с начала пандемии в Израиле было диагностировано свыше 1,34 млн заражений, около 8,1 тыс. пациентов с COVID-19 скончались, более 1,32 млн человек выздоровели.

Израиль коронавирус

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