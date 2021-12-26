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Хроника последних дней СССРПроект информационного агентства "Интерфакс" при содействии Российского исторического общества

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 279,4 млн

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья выросло до 279 млн 477 тыс. 572, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 396 тыс. 885 человек.

В США зарегистрировали 52 млн 95 тыс. 411 случаев заражения COVID-19 и 816 463 летальных исхода. В Индии количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 786 тыс. 802, а число умерших - 479 682 человек. В Бразилии, коронавирусом заразились 22 млн 238 тыс. 369 человек, из них умерли 618 686.

Портал Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, сообщил, что коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро воскресенья 694,5. В США на 1 млн жителей скончались 2 509 человек, Индии - 343, Бразилии - 2 879.

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