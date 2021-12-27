Жители Земли смогут увидеть "парад планет" и звездопад Квадрантиды

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Земляне смогут наблюдать "парад планет" на вечернем небе до 7 января 2022 года, сообщается на сайте Московского планетария.

"В предновогодние и новогодние вечера сложатся уникальные условия, когда за вечер можно увидеть сразу все планеты, кроме Марса (Марс наблюдается на утреннем небе). Новогодний парад можно будет наблюдать зимними ясными вечерами с 25 декабря 2021 года по 7 января 2022 года", - говорится в сообщении.

Новогодний "парад планет" можно наблюдать и по утрам, а вечерами - с 16:00 до 18:00, уточняют в планетарии.

"Лучшее время наблюдения - 17:00 по московскому времени, так как после 18:00 скрывается за горизонтом Венера, к 19:00 - Сатурн, а после 20:30 - Юпитер. Нептун можно наблюдать до полуночи, а Уран - всю ночь, правда, только в телескопы", - говорится в сообщении.

Также 3 января после полуночи на небе достигнет пика активности звездопад Квадрантиды, сообщает планетарий.

Квадрантиды - метеорный поток c радиантом в созвездии Волопаса. Наблюдается ежегодно в период с 28 декабря по 7 января, во время ярко выраженного максимума наблюдается от 45 до 200 метеоров в час.