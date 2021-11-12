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Астрономы описали пролетевшее в четверг над Петербургом НЛО

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Вспышка в небе, которую жители Петербурга и Ленинградской области наблюдали вечером в четверг, появилась из-за болида диаметром около метра, который, вероятно, упал в Карелии, рассказал "Интерфаксу" заведующий лаборатории астрометрии и звездной астрономии Пулковской обсерватории (ГАО РАН) Максим Ховричев.

Эксперт объяснил, что пролетевший объект следует называть болидом, а не метеоритом, так как пока неизвестно, достигли ли какие-либо его части поверхности земли. При этом его нельзя назвать метеором, так как он был ярче Венеры.

Запись пролета не попала на камеру ГАО РАН, так как болид летел слишком низко для наблюдений из Петербурга - у самого горизонта.

"Это неудивительно, потому что в Карелии были слышны даже раскаты ударов в воздухе - значит, что где-то там и происходило событие, самый эпицентр. В Петрозаводске событие наблюдалось очень ярко и очень высоко над головой", - сказал Ховричев.

По предварительным оценкам, тело было не очень крупным, в отличие от Челябинского метеорита, который в момент входа в земную атмосферу был диаметром около 20 метров.

"А здесь оно было размером порядка метра, как стул или стол. Обычно тела размером в несколько сантиметров полностью разрушаются в атмосфере, быстро и беззвучно, со вспышкой, образуя падающие звезды, или метеоры. Здесь тело породило яркую вспышку и звуковые явления", - сказал Ховричев.

По его словам, любители астрономии, которые в таких ситуациях работают оперативнее госструктур, уже вычислили примерную локацию вероятного падения останков болида, если они и достигли поверхности земли, и выехали на места для поисков.

Яркие болиды пролетают над Землей не реже раза в год, добавил ученый.

Пулково Карелия Петербург Ленинградская область Максим Ховричев

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