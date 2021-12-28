Украина направит на усиление границы с РФ и Белоруссией $20 млн в 2022 году

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Государственная пограничная служба Украины зарегистрировала Проект международной технической помощи объемом $20 млн. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Он (проект - ИФ) направлен на безопасность северной и восточной границ Украины", - отметил глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко.

Проект стартует в январе и будет реализован в течение года. Объем договоренного финансирования - $20 млн. Участие примут все пограничные отряды, несущие службу на границе с Россией и Беллоруссией.

"Современные средства видеофиксации и беспилотные комплексы, индивидуальная защита пограничников, а также обеспечение их расположения в полевых условиях, усиление транспортом и средствами связи - это потребности, которые мы согласовали с нашими стратегическими партнерами", - подчеркнул Дейнеко.

"На днях также зарегистрирован еще один проект (с США - ИФ). По нему партнеры помогут нам в развитии инфраструктуры границы. В частности, это будет помощь в наращивании возможностей ведомства элементами, которые используются в обустройстве границы и развитии систем дистанционного наблюдения. Объем финансирования согласован в размере $4,5 млн", - отметил Дейнеко.