Почти половина украинцев в ходе опроса назвала Зеленского разочарованием года

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - 45,1% украинцев считают президента страны Владимира Зеленского разочарованием года, в то время как 17,3% граждан называют его политиком года, свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова.

По данным опроса, 8,1% опрошенных считают "политиком года" экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, 8% - лидера партии "Евросолидарность" Петра Порошенко. Также в категории "политик года" упомянули лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко (4,4%), лидера партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрия Бойко (3,7%), экс-нардепа Евгения Мураева (3,4%), лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко (1,8%), лидера "Украинской стратегии" Владимира Гройсмана (1,4%), народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука (1,2%), мэра Киева Виталия Кличко (1,1%), шоумена Сергея Притулу (1%).

14,6% ответили на просьбу назвать политиков года "нет таких". 8,5% респондентов назвали разочарованием года Порошенко, 3,2% - Медведчука, 3% - Разумкова, 1,5% - Тимошенко, 1,2% - нардепа Николая Тищенко ("Слуга народа"), 1,2% - нардепа Илью Киву (фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь"), 1,1% - премьер-министра Дениса Шмыгаля, 1% - Виталия Кличко. 3% считают разочарованием года всех представленных политиков.

Кроме того, 8,5% опрошенных назвали символом 2021 года - человеком года - президента Зеленского. Также человеком года украинцы считают Порошенко (3,6%), Разумкова (3,3%), Ангелу Меркель (3,1%), Илона Маска (3%), Джо Байдена (2,7%).

Среди тех, кого назвали более 1% опрошенных, были также Юлия Тимошенко (1,8%), журналист Дмитрий Гордон (1,3%), Евгений Мураев (1,2%), боксер Александр Усик (1,2%), Владимир Путин (1,1%), Сергей Притула (1%), медики/врачи (1%). Для 11,3% респондентов таких "авторитетов" вообще нет, 31,1% - не смогли дать ответ, а еще 7,1% отказались отвечать на этот открытый вопрос.

Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 17 по 22 декабря 2021 года во всех регионах Украины, находящихся под контролем центральных властей.

Опрошены 2018 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки - 2,3%.