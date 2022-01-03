В ДТП с автобусом в Белоруссии пострадал 41 россиянин

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Шесть граждан России, попавших в ДТП в Витебской области Белоруссии, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны в понедельник.

"Предварительный осмотр показал, что шесть пассажиров находятся в тяжелом состоянии, 18 – средней тяжести, остальные легкой степени", - говорится в сообщении Минздрава.

По предварительным данным, в результате ДТП пострадал 41 пассажир туристического автобуса – все граждане России. Пострадавшим оказывается медицинская помощь в областной клинической больнице Витебска. "На помощь коллегам выехали хирурги и травматологи республиканского уровня", - отметили в Минздраве.

На 119 км трассы М8 "Витебск-Могилев-Гомель" около двух часов дня в понедельник произошло столкновение туристического автобуса "Скания" и легкового автомобиля "Рено". В результате ДТП автобус опрокинулся. 31-летний водитель легкового автомобиля, житель города Кричев Могилевской области, погиб на месте.