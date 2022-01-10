Власти Казахстана заявили, что с террористами в стране борются только местные силовики

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В Казахстане в контртеррористической операции участвуют только местные спецподразделения и военные, сообщил государственный секретарь республики Ерлан Карин.

"В самой контртеррористической операции участвуют только казахстанские спецподразделения Арыстан, Арлан, Беркут, а также силы министерства обороны Казахстана, которые зачищают террористические группы и бандформирования", - сказал Карин в эфире гостелеканала в понедельник.

Ранее он отмечал, что миссия ОДКБ исключительно миротворческая и рассчитана на непродолжительный период времени.

"После стабилизации обстановки весь объединенный миротворческий контингент ОДКБ будет выведен из нашей страны", - сказал он.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране до 19 января введен режим чрезвычайного положения.

В минувшую среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет Организации принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.