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В США врачи пересадили человеку сердце генетически модифицированной свиньи

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Американские врачи успешно пересадили 57-летнему Дэвиду Беннетту сердце генетически модифицированной свиньи, сообщает The New York Times. Это первая успешная трансплантация свиного сердца человеку.

Как отмечается, восьмичасовая операция была проведена в Балтиморе в пятницу. По словам хирургов Медицинского центра Университета Мэриленда, в понедельник пациент чувствовал себя хорошо. Он пока еще подключен к аппарату искусственного кровообращения, но новое сердце функционирует и уже выполняет большую часть работы.

Издание предупреждает, что прогноз для пациента еще не ясен, но указывает, что в наиболее опасные 48 часов после операции отторжение донорского сердца не произошло.

The New York Times поясняет, что Беннетт решился на эту операцию, поскольку из-за тяжести своего состояния он не мог претендовать на донорское сердце человека.

"Либо умереть, либо сделать эту трансплантацию", - сказал перед операцией Беннетт, как утверждают врачи Медицинского центра Университета Мэриленда.

По данным The New York Times, в прошлом году операцию по трансплантации органов перенесли более 41 тыс. американцев, но острый дефицит донорских органов сохраняется, и ежедневно умирают около десяти человек, не дождавшихся своей очереди на пересадку. Ученые надеются, что в будущем операции по пересадке органов от генетически модифицированных животных позволят спасти множество жизней: только в США в донорских органах нуждаются более полумиллиона человек.

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