В Кремле назвали единичным задержание в Казахстане джазмена из Киргизии

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Задержание в Казахстане киргизского пианиста Викрама Рузахунова, который под камеру телеканала признался в участии в беспорядках за деньги, это единичный случай, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Это ничего не значит. Одиночный случай - не повод для выстраивания каких-то тенденций, тем более на фоне таких крупномасштабных событий, которые имели место неделей раньше в Алма-Ате", - убежден он.

Пескова также спросили, есть ли у Москвы информация о причастности иностранных группировок к беспорядкам в Казахстане.

"Я не обладаю той информацией, которую имеют наши соответствующие службы. Безусловно, идет обмен информацией по линии специальных служб в том числе в рамках ОДКБ. В рамках этого обмена, конечно, российская сторона от своих казахстанских коллег получает данные", - ответил пресс-секретарь и добавил, что здесь главное не то, что известно Москве.

"Главное из какой информации исходят наши казахстанские друзья, - заявил Песков. - Именно это должно является первоисточником и является таковым".

После начала беспорядков представители руководства Казахстана не раз говорил, что в нападениях участвуют иностранные террористы. 9 января в эфире телеканала "Казахстан" появилась запись с избитым человеком, который назвался безработным из Киргизии и объяснил, что ему предложили деньги за участие в протестах.

В Киргизии в задержанном узнали известного джазового музыканта Викрама Рузахунова. МИД Киргизии направил Казахстану ноту с призывом предоставить консульский доступ к задержанному и освободить его в ближайшее время, а Минюст потребовал от Генпрокуратуры Киргизии возбудить уголовное дело о пытках музыканта.

Об освобождении Рузахунова и его возвращении в Киргизию было объявлено 10 января. Он сказал журналистам, что был задержан и избит на КПП при попытке уехать из Казахстана. Сокамерники, по его словам, посоветовали ему оговорить себя, чтобы ускорить депортацию на родину. Он добавил, что оговорил себя добровольно, его не пытали.

10 января, комментируя заявления казахстанской стороны об участии иностранцев в беспорядках, Песков заявил, что организаторов атак установят в Казахстана и что следствие - это прерогатива суверенного государства.

Президент Владимир Путин в тот же день согласился с тем, что это был акт агрессии на Казахстан и добавил, что протестами после повышения цен на газ "воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы" и люди с оружием в руках напали "на государство". При этом, отметил он, активно применялись "присущие майданным технологиям элементы силовой и информационной поддержки протестов, использовались хорошо организованные и четко управляемые группы боевиков", в том числе, "очевидно прошедших подготовку в лагерях террористов за рубежом".

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января объявил, что расследует случившееся и выяснит, почему власти "проспали" подготовку терактов, специальная следственная группа.