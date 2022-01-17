Правозащитники сообщили о пяти сотрудниках СМИ, пострадавших в Казахстане

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Во время массовых беспорядков в Казахстане погиб один сотрудник СМИ и не менее пяти получили травмы и ранения, сообщил международный фонд защиты свободы слова "Адил соз".

6 января в Алма-Ате погиб водитель съемочной группы телеканала "Алматы" Муратхан Базарбаев, его гибель подтвердили в акимате города.

По данным фонда "Адил соз", тогда же был ранен в руку оператор специальной техники Диаскен Байтибаев, ему ампутировали два пальца. Группа попала под обстрел, когда ехала снимать сюжет на площади Республики, журналистов перед этим заверили, что силовики уже навели порядок в том квартале, сказал правозащитникам гендиректор телеканала Нуржан Жалаукызы.

5 января были ранены сотрудники Orda.kz Бек Байтас и Леонид Разумов, когда они освещали захват акимата Алма-Аты. "Беку Байтасу попал в лицо осколок светошумовой гранаты, Леониду Рассказову в спину резиновая пуля", - говорится в сообщении.

В ночь на 5 января на пересечении улицы Байтурсынова и проспекта Абая в Алма-Ате во время освещения протестов попал под машину фотограф AFP Руслан Пряников, у него перелом ноги. "По его словам, это был несчастный случай. Протестующие напали на случайно проезжавший там автомобиль, водитель испугался, резко нажал на газ, а фотограф просто оказался у него на пути", - сообщили в фонде.

5 января стажер "Уральской недели" Есенжол Елекенов при освещении протестов в Уральске (административный центр Западно-Казахстанской области) "получил достаточно серьезные травмы, из-за которых был вынужден обратиться в больницу".

Фонд также собрал сведения о нападении на журналистов и редакции СМИ в период с 3 по 12 января. Организация выявила с десяток случаев, когда участники беспорядков пытались отобрать у журналистов технику или побить их.

"В целом, алма-атинские журналисты отмечают корректное отношение к ним как протестующих, так и полицейских в ночь с 4 на 5 января. 5 января после обеда ситуация изменилась - демонстранты стали проявлять к журналистам агрессивность, из-за чего некоторые сняли с себя опознавательные жилеты "Пресса"", - отмечается в сообщении.