Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:53Заразились
на 16.01В России 10 803 534+29 230В мире 327 793 472+1 640 644

Правозащитники сообщили о пяти сотрудниках СМИ, пострадавших в Казахстане

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Во время массовых беспорядков в Казахстане погиб один сотрудник СМИ и не менее пяти получили травмы и ранения, сообщил международный фонд защиты свободы слова "Адил соз".

6 января в Алма-Ате погиб водитель съемочной группы телеканала "Алматы" Муратхан Базарбаев, его гибель подтвердили в акимате города.

По данным фонда "Адил соз", тогда же был ранен в руку оператор специальной техники Диаскен Байтибаев, ему ампутировали два пальца. Группа попала под обстрел, когда ехала снимать сюжет на площади Республики, журналистов перед этим заверили, что силовики уже навели порядок в том квартале, сказал правозащитникам гендиректор телеканала Нуржан Жалаукызы.

5 января были ранены сотрудники Orda.kz Бек Байтас и Леонид Разумов, когда они освещали захват акимата Алма-Аты. "Беку Байтасу попал в лицо осколок светошумовой гранаты, Леониду Рассказову в спину резиновая пуля", - говорится в сообщении.

В ночь на 5 января на пересечении улицы Байтурсынова и проспекта Абая в Алма-Ате во время освещения протестов попал под машину фотограф AFP Руслан Пряников, у него перелом ноги. "По его словам, это был несчастный случай. Протестующие напали на случайно проезжавший там автомобиль, водитель испугался, резко нажал на газ, а фотограф просто оказался у него на пути", - сообщили в фонде.

5 января стажер "Уральской недели" Есенжол Елекенов при освещении протестов в Уральске (административный центр Западно-Казахстанской области) "получил достаточно серьезные травмы, из-за которых был вынужден обратиться в больницу".

Фонд также собрал сведения о нападении на журналистов и редакции СМИ в период с 3 по 12 января. Организация выявила с десяток случаев, когда участники беспорядков пытались отобрать у журналистов технику или побить их.

"В целом, алма-атинские журналисты отмечают корректное отношение к ним как протестующих, так и полицейских в ночь с 4 на 5 января. 5 января после обеда ситуация изменилась - демонстранты стали проявлять к журналистам агрессивность, из-за чего некоторые сняли с себя опознавательные жилеты "Пресса"", - отмечается в сообщении.

Протесты в Казахстане

13
Алма-Ата
Хроника 03 – 17 января 2022 годаМассовые протесты в Казахстане
Казахстан Алма-Ата Алматы Адил соз Муратхан Базарбаев Orda.kz

Новости по теме

Новости

ВВП Китая в 2021 году вырос на 8,1%

Предправления Credit Suisse ушел в отставку из-за нарушения ковид-правил

Пандемия коронавируса

Австралия разрешила въезд в страну привитым российским "Спутником V"

Австралия разрешила въезд в страну привитым российским "Спутником V"

Что случилось этой ночью: понедельник, 17 января

Массовые протесты в Казахстане

Зять Назарбаева ушел с поста председателя палаты предпринимателей "Атамекен"

Зять Назарбаева ушел с поста председателя палаты предпринимателей "Атамекен"

СМИ сообщили о допросе Бориса Джонсона из-за вечеринки во время локдауна

Северная Корея снова запустила неопознанный снаряд

Северная Корея снова запустила неопознанный снаряд

В США прошел новый тестовый полет гигантского двухфюзеляжного самолета

В США прошел новый тестовый полет гигантского двухфюзеляжного самолета
Пандемия коронавируса

Французские законодатели окончательно утвердили введение вакцинного пропуска

Французские законодатели окончательно утвердили введение вакцинного пропуска

Песков допустил разрыв всех связей с США в случае санкций против властей РФ

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });