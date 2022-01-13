Сенат США проголосует по законопроекту о санкциях в отношении СП-2 13 января

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Голосование по законопроекту, предложенному сенатором-республиканцем Тедом Крузом, предусматривающему введение санкций в отношении газопровода "Северный поток 2", пройдет в четверг, следует из графика работы верхней палаты Конгресса.

Слушания по законопроекту S.3436 "О защите энергетической безопасности Европы" начнутся 13 января в 10:00 (18:00 по Москве), сообщается на сайте Сената. Само голосование запланировано примерно на 14:45 (22:45 по Москве).

В декабре сенатор-республиканец Круз добился от демократов проведения до 14 января голосования по внесению в оборонный бюджет США поправки с санкциями против газопровода в обмен на то, что он перестанет препятствовать утверждению Сенатом кандидатур президента Джо Байдена на посты в администрации. Санкции против "Северного потока 2" не были включены в принятый бюджет.

В соответствии с соглашением, для принятия законопроекта Круза потребуется 60 голосов.

Законопроект предусматривает введение санкций в отношении организаций, ответственных за проектирование, строительство и эксплуатацию газопровода, а также в отношении ряда их сотрудников в течение 15 дней после его принятия.

Ранее представитель госдепа Нед Прайс заявлял, что США выступают против реализации проекта "Северный поток 2", однако введение в настоящее время санкций против газопровода ослабит единство Соединенных Штатов и Европы и не станет сдерживающим Россию фактором в ее политике в отношении Украины. Американские СМИ сообщали, что заместитель госсекретаря Виктория Нуланд и старший советник по глобальной энергобезопасности в госдепе Амос Хохштейн пытаются убедить законодателей-демократов не поддерживать санкции против "Северного потока 2".