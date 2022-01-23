В Норвегии начались переговоры с талибами о гуманитарной помощи афганцам

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - В норвежской столице Осло в воскресенье стартовали переговоры с представителями движения "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) о гуманитарной помощи жителям Афганистана, сообщает агентство Associated Press.

Делегацию талибов возглавляет министр иностранных дел Амир Хан Муттаки. Переговоры проходят в отеле в Осло в закрытом режиме. В первый день представители талибов встретятся с активистами, занимающимися проблемами прав женщин и правозащитниками из афганской диаспоры.

Перед переговорами представители талибов записали аудиосообщение, в котором поблагодарили Норвегию за организацию подобных переговоров и выразили надежду, что встреча станет "воротами для позитивных отношений с Европой". Переговоры продлятся три дня.

На этой неделе сообщалось, что Норвегия позвала талибов на переговоры в Осло о гуманитарной помощи.

В заявлении МИД Норвегии, которое было распространено за несколько дней до их начала, отмечалось, что это предложение о переговорах не следует расценивать как легитимацию или признание талибов. "Но мы должны поговорить с де-факто властями страны. Мы не можем допустить, чтобы политическая ситуация привела к еще большей гуманитарной катастрофе", - подчеркнула министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельдт.

Для талибов, захвативших власть в августе 2021 года и вынудивших бежать официальное руководство страны из Афганистана, эта поездка в Европу стала первой. Как отмечает AP, ранее они побывали на переговорах в Катаре, Иране, Пакистане, Китае, России и в Туркменистане.