Украинские власти обнародовали подробности кибератаки на сайты госорганов

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Государственная служба специальной связи Украины опубликовала новые подробности произошедшей в ночь на 14 января кибератаки на украинские государственные сайты, сообщила пресс-служба Госспецсвязи в фейсбуке.

"На данный момент использование программы-вайпера WhisperGate, по классификации компании Microsoft Microsoft Security Intelligence Microsoft Ukraine, для уничтожения данных, зафиксировано в нескольких учреждениях, ставших жертвами атаки", - говорится в сообщении.

Как отметили в Госспецсвязи, с высокой долей вероятности можно утверждать, что дейфейс (замена отображаемой информации) сайтов атакованных госорганов и уничтожение данных с помощью вайпера - это составляющие одной кибератаки. Она была направлена на нанесение максимального ущерба государственным электронным ресурсам.

В настоящее время продолжается расследование.

"Госспецсвязи продолжает анализировать технические данные, полученные от пострадавших органов власти", - сказано в сообщении.

В ночь на 14 января произошла массовая хакерская атака на сайты правительства Украины. Не работали сайты Минобразования, МИДа, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, кабинета министров, Минэнерго.