В МВД Белоруссии пообещали не допустить повторения в стране казахстанского сценария

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков исключил возможность повторения в стране событий, имевших место в Казахстане в начале января.

"Проанализировав эти события (в Казахстане - ИФ), мы сделали соответствующие выводы. Уверяю, что подобные сценарии у нас мы не допустим и примем для этого необходимые меры. Малейшие воздействия на наших граждан, милиционеров и военнослужащих будут оперативно и профессионально пресекаться", - заявил глава МВД в четверг в ходе прошедших в Минске плановых учений сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск Белоруссии.

"Любые вооруженные атаки со стороны террористических группировок будут отражены. Мы готовы к задачам любой сложности и в зародыше пресечем любые попытки дестабилизировать обстановку, чтобы обезопасить мирных граждан", - заявил Кубраков.

По его словам, особое внимание в ходе учений было уделено тактике действий при нападении на боевые расчеты и охраняемые объекты.

При этом, как отметил заместитель министра - командующий внутренними войсками Белоруссии генерал-майор Николай Карпенков, в ход учений с учетом событий в Казахстане были внесены корректировки, учитывающие различные варианты развития событий.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки. Ситуация обострилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Этим воспользовались бандиты и террористы, начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Наиболее сильно пострадал город Алма-Ата.