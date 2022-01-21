Хранилище в Чернобыле примет в апреле первые контейнеры с отработанным ядерным топливом

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - НАЭК "Энергоатом" ожидает, что первые контейнеры с отработанным ядерным топливом будут доставлены в Централизованное хранилище отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыле в третьей декаде апреля текущего года.

Согласно сообщению на сайте НАЭК, речь идет о трех контейнерах с Южно-Украинской АЭС.

"В настоящее время на ЦХОЯТ проводятся холодные испытания, оценка и документы объекта рассматриваются Государственной инспекцией ядерного регулирования на предмет выдачи необходимой разрешительной документации", - отмечает "Энергоатом".

Строительство ЦХОЯТ полностью завершено и получен сертификат Государственной архитектурно-строительной инспекции о готовности объекта к эксплуатации.

При этом одной из главных причин задержки с вводом в эксплуатацию уже построенного ЦХОЯТ "Энергоатом" назвал невыполнение бывшим генеральным подрядчиком - компанией "Укрстроймонтаж" - обязательств по контракту на его строительство, подписанному в 2017 году на сумму 1,4 млрд гривен. В июле 2020 года договор с "Укрстроймонтажом" был расторгнут.

"Энергоатом" отмечает, что по результатам проверки выполнения работ по этому контракту заказчиком строительства - "Атомпроектинжиниринг" - были переданы все материалы в правоохранительные органы, а также подан ряд судебных исков. В частности, подготовлен иск к "Укрстроймонтажу" на сумму 120 млн грн. с целью компенсации убытков и дополнительных расходов.

Для обеспечения скорейшего завершения строительства ЦХОЯТ была сформирована новая смета, а в декабре 2020 года заключен договор с новым подрядчиком ООО "БК КБР" в соответствии с проектом строительства и действующим законодательством, поясняется в сообщении.

В конце ноября 2021 года глава НАЭК Петр Котин анонсировал планы компании начать вывозить первые контейнеры с украинских АЭС на ЦХОЯТ в начале 2022 года, перед этим ориентировались на конец 2021 года. При этом он подчеркивал, что утвержденные графики вывоза топлива предусматривают "определенный запас прочности на самих АЭС" в случае необходимости задержать вывоз.

Вместе с тем Котин подчеркнул, что Украина уже точно не будет везти топливо в РФ, экономя на оплате этой услуги около $200 млн ежегодно.

Сооружение ЦХОЯТ началось в ноябре 2017 года. Хранилище позволит "Энергоатому" значительно сократить расходы, связанные с обращением с ОЯТ, которое до 2021 года вывозилось на временное хранение в РФ. Услугами российских компаний по хранению ОЯТ с введением в эксплуатацию в 2001 году пристанционного хранилища ОЯТ сухого контейнерного типа не пользовалась лишь Запорожская АЭС (шесть энергоблоков ВВЭР-1000).

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