Путин и Трамп начали встречу в Шэньчжэне

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп "на полях" саммита АТЭС проводят двустороннюю встречу.

В Кремле рассчитывают, что встреча будет полезной и содержательной.

С российской стороны во встрече принимают участие глава МИД РФ Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. С американской стороны присутствуют госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

Время отдельной двусторонней встречи президентов РФ и США было согласовано уже после начала саммита, при этом полноформатных переговоров не планировалось.

Предполагалось, что Путин и Трамп могут при встрече обменяться мнениями по текущим вопросам. "Все зависит от того, каким временем мы будем располагать. Текущие вопросы - ну, конечно, это, прежде всего, Украина. Если будет время, конечно, обменяются мнениями по Ирану", - сказал в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.