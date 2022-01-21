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В Минобороны Белоруссии заявили о нескольких военных группировках у границ страны

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Вблизи границ Белоруссии сосредоточены несколько военных группировок численностью до 30 тысяч человек, с большим числом авиации и тяжелой техники, сообщил начальник главного управления боевой подготовки Минобороны Белоруссии генерал-майор Андрей Некрашевич.

"Некоторые из них достигают 30 тысяч человек, большое число авиации, тяжелой техники", - сказал Некрашевич, которого цитирует Минобороны Белоруссии.

"Естественно, не реагировать на эти недружественные для нашей страны, для нашего Союзного государства действия мы не могли", - заявил он.

Некрашевич отметил, что учения будут проходить на белорусских полигонах, а также рядом с госграницей Белоруссии.

Россия и Белоруссии проводят проверку сил реагирования Союзного государства. По словам заместителя министра обороны РФ Александра Фомина, на первом этапе - до 9 февраля - планируется передислокация и создание группировок войск. На втором этапе - с 10 по 20 февраля - будет проведено совместное учение "Союзная решимость-2022".

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