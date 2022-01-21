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Военный вертолет в Белоруссии совершил вынужденную посадку из-за неполадок

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Из-за неполадок с двигателем в пятницу совершил вынужденную посадку военный вертолет Ми-24, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.

"В ходе выполнения плановых полетов экипажем вертолета Ми-24 были выявлены неполадки в работе силового агрегата борта", - проинформировали в министерстве обороны.

В военном ведомстве Белоруссии уточнили, что экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на неподготовленную площадку. Никто не пострадал, добавили в пресс-службе.

По факту ЧП проводится расследование.

Белоруссия

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