Военный вертолет в Белоруссии совершил вынужденную посадку из-за неполадок

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Из-за неполадок с двигателем в пятницу совершил вынужденную посадку военный вертолет Ми-24, сообщили в пресс-службе министерства обороны Белоруссии.

"В ходе выполнения плановых полетов экипажем вертолета Ми-24 были выявлены неполадки в работе силового агрегата борта", - проинформировали в министерстве обороны.

В военном ведомстве Белоруссии уточнили, что экипаж принял решение совершить вынужденную посадку на неподготовленную площадку. Никто не пострадал, добавили в пресс-службе.

По факту ЧП проводится расследование.