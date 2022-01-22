Прокуроры обнаружили в изоляторе Алма-Аты задержанных с ранениями

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Прокуроры обнаружили в изоляторе в Алма-Ате 73 задержанных с телесными повреждениями, в том числе 29 - с огнестрельными ранениями, сообщил заместитель начальника первой службы Генпрокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в субботу.

"По нашему указанию они госпитализированы в городские больницы", - уточнил он.

Из названных 73 человек, по данным представителя Генпрокуратуры, трое были освобождены, 41 арестованный с учетом степени телесных повреждений получают лечение непосредственно в изоляторе.

В целом, по его информации, из изоляторов временного содержания страны были освобождены 96 человек.

По данным Килымжанова, на сегодня в органы прокуратуры поступила 91 жалоба о пытках и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны сотрудников полиции.

"Мы реагируем на каждую. Нарушения в 19 заявлениях не подтвердились, по 56 - проверки продолжаются", - рассказал представитель Генпрокуратуры.

Он сообщил, что в Казахстане расследуется 16 уголовных дел по фактам смерти и пыток задержанных после январских событий.

Ситуация в Казахстане обострилась 2 января, когда в городе Жанаозене на западе страны начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. Как заявляют власти страны, этим воспользовались бандиты и террористы, в некоторых регионах начались погромы, нападения на административные здания, отделения полиции, магазины. Больше всего пострадал самый крупный город страны - Алма-Ата. С 5 по 19 января в республике действовал режим чрезвычайного положения.

По просьбе главы государства Касым-Жомарта Токаева в страну были направлены силы ОДКБ. 19 января миротворцы ОДКБ выполнили свою миссию.

В ходе беспорядков погибли 227 человек, из них 19 - сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие.