Блинкен заявил, что никакие варианты санкций против РФ не исключаются

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду после получения Москвой ответов США по предложениям по безопасности заявил, что в случае нападения России на Украину никакие варианты санкций не исключаются.

"Когда речь идет о санкциях, я думаю, как вы уже слышали от президента (Джо Байдена - ИФ), ничего не исключается. Я могу сказать вам, что шаги, которые мы предпримем вместе (в случае нападения РФ на Украину - ИФ), быстро напрямую повлияют на вещи, о которых президент Путин глубоко заботится, включая возможность России действовать в сфере экономики и финансов, ее возможность разрабатывать технологии в секторах, которые она считает приоритетными: таких как оборона и высокие технологии", - заявил Блинкен во время пресс-конференции.

Он отметил, что США и их союзники в Европе привержены защищать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также ее независимость.

Ранее сообщалось, что посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности.