Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:46Заразились
на 26.01В России 11 315 801+74 692В мире 358 635 218+3 675 538

Блинкен заявил, что никакие варианты санкций против РФ не исключаются

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду после получения Москвой ответов США по предложениям по безопасности заявил, что в случае нападения России на Украину никакие варианты санкций не исключаются.

"Когда речь идет о санкциях, я думаю, как вы уже слышали от президента (Джо Байдена - ИФ), ничего не исключается. Я могу сказать вам, что шаги, которые мы предпримем вместе (в случае нападения РФ на Украину - ИФ), быстро напрямую повлияют на вещи, о которых президент Путин глубоко заботится, включая возможность России действовать в сфере экономики и финансов, ее возможность разрабатывать технологии в секторах, которые она считает приоритетными: таких как оборона и высокие технологии", - заявил Блинкен во время пресс-конференции.

Он отметил, что США и их союзники в Европе привержены защищать территориальную целостность и суверенитет Украины, а также ее независимость.

Ранее сообщалось, что посол США в Москве Джон Салливан передал письменный ответ на российские предложения по гарантиям безопасности.

Энтони Блинкен США Украина

Новости по теме

Новости

ФРС сохранила процентную ставку в диапазоне 0-0,25%

НАТО передало России письменные предложения по безопасности

НАТО передало России письменные предложения по безопасности

Блинкен рассчитывает на разговор с Лавровым в ближайшие дни

ПАСЕ подтвердила полномочия делегации РФ

Bloomberg сообщил о передаче Штатами ответов России на предложения по безопасности

Посольство США на Украине призвало американцев немедленно покинуть страну

Посольство США на Украине призвало американцев немедленно покинуть страну

США выдали визу космонавту Чубу

США выдали визу космонавту Чубу

Минторг США отметил критически низкий уровень запасов чипов у предприятий

Минторг США отметил критически низкий уровень запасов чипов у предприятий

Правительство Италии уговаривало бизнес отказаться от беседы с Путиным

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире превысило 358 млн

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });