Акции оператора казино Macau Legend рухнули на 30% на сообщении об аресте СЕО

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Акции оператора казино в Макао Macau Legend Development Ltd. рухнули на 30% после того, как СМИ сообщили об аресте главы компании из-за обвинений в отмывании денег и организации нелегального игрового бизнеса, включая онлайн-казино.

Как отметили в местной полиции, арест Венг Лин Чана, СЕО Macau Legend, непосредственно связан с арестом главы Suncity Group Алвина Чау, который был задержан в ноябре по аналогичным обвинениям, написали СМИ.

Macau Legend позднее отметила, что арест Чана "является его личным делом" и не связан с деятельностью компании. Macau Legend планирует продолжить работать в обычном режиме.

В то же время арест Чана, вероятнее всего, окажет ограниченное влияние на динамику акций других компаний сектора, поскольку у инвесторов уже и так "не было никаких ожиданий" от игрового бизнеса Макао, отметили аналитики Citigroup. В последнее время сектор находится под давлением со стороны китайских регуляторов, которые ужесточили лицензирование и планируют принять новые законы, запрещающие существующие формы организации бизнеса.

Котировки акций Macau Legend опустились на 19,3% ближе к закрытию торгов в Гонконге.