В ФРГ две нефтекомпании подверглись кибератаке

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В Германии две компании, занимающиеся хранением и поставками нефти и нефтепродуктов, пострадали в результате кибератаки на ИТ-системы, сообщило во вторник агентство Associated Press.

Компании Oiltanking GmbH Group и Mabanaft Group обнаружили, что их системы подверглись кибератаке, в настоящее время проводится расследование с участием независимых специалистов. Компании не пояснили, как именно действовали хакеры, но отметили, что атака повлияла на операции компаний в Германии.

Oiltanking GmbH, которая управляет терминалами для нефти, газа и химикатов, по-прежнему управляет объектами на мировых рынках, однако компания, которая занимается именно терминалами в Германии, и является частью Mabanaft Group, работает с ограничениями.

В немецком подразделении Mabanaft Group, которая является импортером, оптовым продавцом и поставщиком мазута, бензина и дизельного топлива, также заявили о форс-мажоре, который негативно сказывается на деятельности в Германии.

Обе компании заявили, что они работают над восстановлением работы в нормальном режиме на всех терминалах в кратчайшие сроки.