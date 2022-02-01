Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:30Заразились
на 01.02В России 11 986 913+125 836В мире 378 320 768+3 633 861

В здании администрации района Донецка нашли взрывное устройство

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Взрывное устройство обнаружено в здании администрации Киевского района Донецка самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В ходе проверки здания администрации Киевского района Донецка спецслужбами было обнаружено и обезврежено взрывное устройство", - написал Кулемзин во вторник в своих соцсетях.

По данным мэра, во вторник неизвестные сообщили о минировании здания администрации Киевского района. "Поступила анонимная информация о минировании здания администрации Киевского района города. Спецслужбы выехали на место", - написал Кулемзин.

Ранее по Донецку прокатилась волна лжеминирований административных зданий, в том числе зданий МИД, МЧС, Мининформа и Минздрава. Глава ДНР Денис Пушилин возложил ответственность за это на украинскую сторону.

ДНР Донецк

Новости
Пандемия коронавируса

В ВОЗ обеспокоились вредом природе от выбрасываемых масок

В ВОЗ обеспокоились вредом природе от выбрасываемых масок

Литва перестала принимать поезда с калием из Белоруссии

Украина впервые начала импортировать газ из Венгрии

Украина впервые начала импортировать газ из Венгрии
Пандемия коронавируса

В Грузии отменили COVID-паспорта из-за их неэффективности

В Грузии отменили COVID-паспорта из-за их неэффективности

Президент Бразилии не откажется от визита в Россию из-за давления США

Россия пока не отреагировала на ответ США по предложениям о гарантиях безопасности

Россия пока не отреагировала на ответ США по предложениям о гарантиях безопасности
Пандемия коронавируса

Дания первой в Евросоюзе отменила все COVID-ограничения

Парламент Армении утвердил отставку президента Саркисяна

Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 378,3 млн

Brent подорожала до $89,6 за баррель

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });