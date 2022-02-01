В здании администрации района Донецка нашли взрывное устройство

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Взрывное устройство обнаружено в здании администрации Киевского района Донецка самопровозглашенной Донецкой народной республики, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

"В ходе проверки здания администрации Киевского района Донецка спецслужбами было обнаружено и обезврежено взрывное устройство", - написал Кулемзин во вторник в своих соцсетях.

По данным мэра, во вторник неизвестные сообщили о минировании здания администрации Киевского района. "Поступила анонимная информация о минировании здания администрации Киевского района города. Спецслужбы выехали на место", - написал Кулемзин.

Ранее по Донецку прокатилась волна лжеминирований административных зданий, в том числе зданий МИД, МЧС, Мининформа и Минздрава. Глава ДНР Денис Пушилин возложил ответственность за это на украинскую сторону.