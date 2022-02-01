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Президент Словакии призвала серьезно отнестись к ряду предложений РФ по безопасности

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - К некоторым российским предложениям по организации системы безопасности в Европе следует отнестись серьезно, считает президент Словакии Зузана Чапутова.

"Среди российских предложений есть такие, которые заслуживают внимательного рассмотрения, в частности, предложение о запрете некоторых систем вооружений в Европе", - сказала Чапутова во вторник, отметив, что именно поэтому "имеет смысл продолжать диалог".

Комментируя ситуацию вокруг Украины, она сказала: "Мы не желаем конфликта, но нам не стоит закрывать глаза на угрозу".

При этом президент Словакии подчеркнула, что одним из следствий осложнения ситуации, с которым могла бы столкнуться страна, мог бы стать кризис с беженцами.

"Мы не можем позволить себе выступать нерешительным или слабым членом НАТО на восточном фланге альянса. В складывающейся ситуации перво-наперво мы должны поддерживать единство и сплоченность альянса, и, конечно же, далее вносить вклад в коллективную безопасность", - добавила она.

Предложения РФ по гарантиям безопасности

МИД России в декабре прошлого года опубликовал российский проект соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО. Он состоит из девяти статей и предполагает отказ НАТО от расширения, включая присоединение Украины, ведения военной деятельности на территории стран Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии, а также от размещения ракет средней и меньшей дальности в локациях, откуда они могут поразить территорию других участников.

В январе текущего года Соединенные Штаты и НАТО направили России письменные ответы на ее предложения по гарантиям безопасности и сформулировали свои собственные инициативы.

Зузана Чапутова Словакия Европа

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