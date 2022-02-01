Американские конгрессмены наторговали акциями на $355 млн в прошлом году

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Члены Палаты представителей и Сената Конгресса США за прошлый год совершили операции с акциями американских и иностранных компаний на сумму $355 млн, пишет MarketWatch со ссылкой на отчет Capitol Trades.

Конгрессмены за год купили акции на сумму $180 млн и продали на $175 млн. Причем республиканцы оказались более активными трейдерами с общим объемом транзакций в $201 млн против $154 млн у демократов.

Самым активным на рынке акций стал член Палаты представителей от Республиканской партии Майкл МакКол – техасец за прошлый год купил ценные бумаги на $31,4 млн и продал на $35,2 млн. На втором месте – демократ из Калифорнии Кханна Ро, который играл на долгосрочное повышение – он купил акции на $33,6 млн, а продал всего на $19,1 млн.

Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси купила акции на $12 млн, не продав ни одной бумаги.

Отчет Capitol Trades был обнародован на фоне ряда скандалов, связанных со сделками на финансовых рынках с участием должностных лиц, включая высокопоставленных чиновников Федрезерва. В Конгрессе находится на рассмотрении законопроект, который запрещает законодателям торговать акциями, но не содержит запрета на владение ценными бумагами.