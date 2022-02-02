Генсек НАТО счел переброску войск США в Европу "оборонительным и пропорциональным" шагом

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Решение США перебросить дополнительные военные силы в Европу является демонстрацией верности Вашингтона НАТО, этот шаг можно приветствовать, заявил в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Это мощный сигнал ответственного подхода США, и (этот шаг - ИФ) будет осуществляться в ряду с прочим вкладом США в нашу общую безопасность, включая 8,5 тыс. военных, находящихся в состоянии повышенной готовности, для сил быстрого реагирования НАТО, и авианосную ударную группу во главе с авианосцем Harry S. Truman под командованием НАТО в Средиземном море", - приводят западные СМИ выдержки из заявления Столтенберга.

"Переброска (войск - ИФ) носит оборонительный и пропорциональный характер, и направляет ясный сигнал, что НАТО сделает все необходимое для защиты и обороны всех союзников по альянсу", - добавил он.

Ранее представитель Пентагона Джон Кирби сообщал о решении США временно разместить дополнительные силы в Европе.

В частности, по словам Кирби, "в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будут перемещены в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам", которые уже там находятся. "Еще примерно 2 тыс. дополнительных военнослужащих будут переведены в ближайшие дни из США в Польшу и Германию", - продолжил он.