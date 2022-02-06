СМИ узнали об отправке Великобританией на Украину спецназовцев для обучения военных

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания отправила на Украину более 100 спецназовцев (SAS, SBS, Специальный разведывательный полк и группа поддержки спецназа) в качестве военных советников для передачи опыта украинским военнослужащим, сообщило в воскресенье издание Mirror.

По информации издания, британский спецназ передаст опыт украинским коллегам в тактике борьбы с террористами, снайперской стрельбой и диверсиями.

Отмечается, что переброска войск из Великобритании стала возможной, поскольку основные силы элитных подразделений больше не задействованы в Афганистане.

"Спецназ Великобритании был переброшен в регион, чтобы помочь и оказать помощь украинским военным, - пишет издание. - Они имеют широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам".