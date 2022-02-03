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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:33Заразились
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В ВОЗ сочли, что у Европы появился шанс положить конец пандемии COVID-19

В ВОЗ сочли, что у Европы появился шанс положить конец пандемии COVID-19
Фото: Kiran Ridley/Getty Images

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - У стран Европы появилась уникальная возможность взять под контроль распространение коронавируса COVID-19 и даже положить конец пандемии, заявил в четверг директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Ханс Клюге.

"У нас есть уникальная возможность взять под контроль распространение вируса(...) Эта ситуация, в которой мы еще во время этой пандемии не оказывались, дает нам возможность добиться долгого периода затишья и более высокого уровня защиты населения от повторных всплесков распространения инфекции, даже при появлении более опасного штамма", - заявил Клюге во время брифинга Европейского бюро ВОЗ.

"Этот период повышенной защиты должен рассматриваться как "прекращение огня", который впоследствии может принести нам прочный мир", - добавил директор.

По словам Клюге, такая ситуация возникла из-за большого числа сделанных в Европе вакцин и выработке иммунитета к "омикрону". Он считает благоприятным фактором и скорое окончание зимы. Также эксперт напомнил, что "омикрон", как правило, легче переносится, чем предыдущие штаммы.

Тем не менее, чтобы достичь того, что Клюге назвал "прочным миром", по его словам, необходимо продолжать вакцинацию и ревакцинацию населения, фокусироваться на защите уязвимых слоев населения, следить за появлением новых штаммов.

Клюге также высказал уверенность в том, что в настоящее время возможно реагировать на новые штаммы, без повторного введения "деструктивных мер", ограничивающих социальную жизнь.

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Ханс Клюге ВОЗ Европа Коронавирус

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