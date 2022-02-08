Сайт информагентства ЛНР подвергся DDos-атаке

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Сайт государственного информационного агентства самопровозглашенной Луганской народной республики "Луганский информационный центр" (ЛИЦ) подвергся DDos-атаке, сообщил главный редактор издания Сергей Мешковой.

"Сегодня вечером сайт государственного информационного агентства "Луганский информационный центр" подвергся мощнейшей DDos-атаке", - говорится в сообщении со ссылкой на Мешкового, опубликованном в телеграм-канале ЛИЦ во вторник вечером.

Мешковой отметил, что система безопасности ресурса не сработала из-за слишком высокой мощности кибератаки.

"Поэтому сегодня можно было наблюдать кратковременные сбои в работе ресурса. В настоящее время они устранены", - сообщил главред издания.

4 февраля YouTube и Facebook заблокировали аккаунты Народной милиции ЛНР, в тот же день стало известно об удалении YouTube-канала Луганского информационного центра администрацией сервиса. "Недавняя блокировка нашего YouTube-канала и сегодняшняя DDos атака - это звенья одной цепи в информационной диверсии против средств массовой информации, которые доносят альтернативную Западу точку зрения о событиях на Донбассе", - добавил Мешковой.