Universal Music приобрела права на все песни Стинга

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Компания Universal Music Publishing Group (дочка Universal Music) приобрела права на весь музыкальный каталог Стинга. Об этом сообщается на официальных сайтах исполнителя и компании.

Стоимость сделки официально не разглашается. По данным The Guardian, речь может идти о сумме приблизительно в $300 млн.

Компания приобрела права не только на произведения, созданные Стингом в ходе сольной карьеры, но и на песни группы The Police - Roxanne, Every Breath You Take, Shape Of My Heart, Fields Of Gold, Desert Rose, Message in a Bottle, Englishman in New York и другие. Условия сделки распространяются и на последний релиз музыканта - альбом "The Bridge", который увидел свет в ноябре 2021 года.

"На протяжении всей карьеры я имел долгие и успешные отношения с UMG в качестве партнера по лейблу, поэтому было естественным решением объединить все в одном надежном месте, пока я возвращаюсь к студийной работе и начинаю писать новую главу", - добавил музыкант.

Певец, мультиинструменталист и автор песен Стинг (настоящее имя - Гордон Мэттью Томас Самнер) родился 2 октября 1951 года в городе Уоллсенд (Великобритания). Он выпустил 15 студийных альбомов, получил 17 "Грэмми", а также "Золотой глобус" и "Эмми". Кроме того, музыканта четыре раза номинировали на "Оскар" за лучшую песню к фильму. Ему присвоена звезда на Аллее славы в Голливуде за вклад в области музыки.