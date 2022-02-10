Поиск
Фигурное катание04:30Мужчины. Произвольная программа, финал  США Япония ЯпонияПодробнееЛыжные гонки10:00Женщины. Финал  Норвегия Финляндия ФинляндияПодробнееКёрлинг09:05Мужчины. Круговой раунд #2 Китай - Россия 4:7Подробнее
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:14Заразились
на 10.02В России 13 527 845+197 076В мире 403 245 621+2 467 108

Эксперты оценили в $280 млрд невыработанного ВВП убытки Украины от конфликта с РФ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Конфликт с Россией, начиная с 2014 года, ежегодно стоил Украине 19,9% ее ВВП доконфликтного уровня, общие убытки составили $280 млрд невыработанного ВВП в 2014-2020 годах.

Такие данные приведены в отчете Центра экономических и бизнес-исследований, подготовленном по заказу правительства Украины.

Согласно ему, потери в Донбассе, где конфликт продолжается, в целом составляют до $102 млрд, или до $14,6 млрд ежегодно. Уточняется, что утрата Крыма в 2014 году привела к потере Украиной до $8,3 млрд ежегодно.

Эксперты пояснили, что конфликт привел к снижению доверия инвесторов к экономике Украины, что, в свою очередь, стало причиной потери $72 млрд инвестиций или до $10,3 млрд ежегодно.

"В то же время, постоянное снижение экспорта привело к общим потерям страны в размере до $162 млрд за период с 2014 по 2020 год", - отмечается в документе.

Кроме того, общий объем недополученных налоговых поступлений за период с 2014 по 2020 год равняется $48,5 млрд.

Отмечается, что в сочетании с дополнительными военными расходами в размере до $14,9 млрд за период с 2014 по 2020 год, которые при других обстоятельствах не требовались бы, Украина имела бы больше (до $63,3 млрд) для расходов на невоенную деятельность в течение указанного периода, если бы конфликт не возник.

Украина Донбасс Крым

Новости

В Париже и Брюсселе запретили протестные "конвои свободы"

В Париже и Брюсселе запретили протестные "конвои свободы"

СВР заявила о концентрации почти всех частей ВСУ у линии разграничения в Донбассе

СВР заявила о концентрации почти всех частей ВСУ у линии разграничения в Донбассе

Принц Чарльз снова заразился коронавирусом

Принц Чарльз снова заразился коронавирусом

США примут саммит АТЭС в 2023 году

Издание TJ сообщило о блокировке в Белоруссии

Лавров счел опасной игрой заявления НАТО о своей ответственности за ИТР

AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки на 62%

AstraZeneca получила квартальный убыток при росте выручки на 62%

Credit Suisse увеличил чистый квартальный убыток из-за судебных расходов

Credit Suisse увеличил чистый квартальный убыток из-за судебных расходов
Пандемия коронавируса

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 403 млн

Число выявленных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 403 млн

Что случилось этой ночью: четверг, 10 февраля

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });