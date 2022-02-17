Экс-президент Армении призвал искать нового лидера страны среди отцов Церкви

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Второй президент Армении (1998-2008 гг.), руководитель оппозиционного блока "Армения" Роберт Кочарян считает, что представитель Армянской апостольской церкви мог бы стать наилучшим кандидатом на пост президента республики.

"У меня есть предложение - если мы хотим, чтобы у нас был беспристрастный, руководствующийся национальными интересами президент, то лучшим вариантом был бы один из святых отцов Армянской апостольской церкви, который пользуется уважением", - сказал Кочарян на пресс-конференции в четверг.

Он отметил, что в условиях поляризации общества представитель Церкви мог объединить нацию.

Выборы президента Армении

Ранее оппозиционные фракции парламента Армении "Честь имею" и "Армения" заявили, что не будут участвовать в выборах президента республики, которые пройдут в марте. Как отметила оппозиция, Конституция Армении требует, чтобы президент республики был беспристрастным, руководствовался общенациональными и общегосударственными интересами.

"Хотя институт президента должен выступать как действительно нейтральный институт, объединяющий общество, действующая власть решила выдвинуть и самолично избрать президента лишь собственной политической силы. Международное сообщество хранит молчание по поводу очевидных фактов упадка демократии, в том числе формирования диктатуры одного человека", - говорилось в заявлении.

Ранее парламент Армении утвердил отставку президента республики Армена Саркисяна, выступившего с соответствующим заявлением 23 января. Согласно Конституции, до вступления в должность нового президента его полномочия исполняет председатель парламента Ален Симонян. Кандидатом на пост президента правящей фракцией "Гражданский договор" выдвинут министр высокотехнологичной промышленности Ваагн Хачатурян.