КСИР заявил, что нанес удар по американскому радару в Бахрейне

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по американской радиолокационной станции раннего предупреждения в Бахрейне, сообщает агентство Tasnim.

"Это служит серьезным предупреждением врагу о необходимости прекратить свои воздушные провокации и контрабанду нефти в Ормузском проливе. В случае повторения подобных нарушений и актов агрессии Воздушно-космические силы КСИР находятся в полной готовности к действиям без ограничений", - цитирует Tasnim КСИР.

Отмечается, что этот удар стал ответом на атаку против телекоммуникационной вышки в иранском городе Сирик на берегу Ормузского пролива.

Ранее сообщалось, что иранский город Сирик, расположенный в южной провинции Хормозган на побережье Ормузского пролива, подвергся "вражескому обстрелу".