Представители ЛНР сообщили о четырех обстрелах со стороны украинских военных

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Представительство самопровозглашенной Луганской народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщает о новых обстрелах со стороны Вооружённых сил Украины в четверг вечером.

"Вооружённые формирования Украины продолжают грубо нарушать режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в четверг вечером украинские военные четыре раза в течение часа открывали огонь по территории ЛНР. Обстрелам со стороны ВСУ с применением гранатомётов, противотанковых управляемых ракет (ПТУР) и крупнокалиберных пулемётов подверглись населённые пункты Молодёжное, Золотое-5, Славяносербск и Сокольники, уточнили в представительстве ЛНР в СЦКК.

В сообщении говорится, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.