Опрос показал, что 63% украинцев не верят в возможность вторжения из России

Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Большинство украинцев (62,5%) не верят в возможность полномасштабного вторжения России на Украину, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом Горшенина с 2 по 14 февраля.

"Большая часть украинцев (62,5%) считает, что полномасштабное вторжение российской армии на Украину в ближайшее время не произойдет. Из них 33,3% опрошенных считают, что вторжение российской армии скорее не произойдет, а 29,2% считают, что "точно нет". При этом 20,4% выразили мнение, что полномасштабное вторжение России на Украину состоится (16% - "скорее да", 4,4% - "точно да")", - указывается в отчете по итогам исследования, обнародованном на портале LB.ua в четверг.

Большинство респондентов, 53,4%, считают, что украинская армия сможет защитить страну от военной агрессии, ещё 33,4% считают, что Вооруженные силы Украины не справятся с защитой государства в случае вторжения.

При этом большинство респондентов, 71,3%, доверяют украинской армии. Также 71,7% считают, что боеспособность украинской армии за последние несколько лет улучшилась. При этом почти половина опрошенных - 47,4% выбрали ответ "скорее улучшилось", а почти четверть (24,3%) - что точно улучшилось. Лишь 16,3% считают, что боеспособность украинской армии за последние несколько лет ухудшилась (11,6% - "скорее ухудшилась", 4,7% - "точно ухудшилась")

Отмечается, что около половины респондентов (46,9%) положительно оценивают дипломатические усилия власти, направленные на предотвращение возможного российского вторжения, ещё 39,8% оценивают действия властей негативно.

Более половины граждан, 52,9%, положительно оценивают усилия украинской власти по усилению обороноспособности страны, 33,2% оценивают негативно.

Опрос проводился со 2 по 14 февраля 2022 года методом личных интервью (face-to-face) по месту жительства респондентов. Всего было опрошено 2000 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины по квотам: регион и место жительства, тип населенного пункта, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-2,2%.