В ДНР сообщили о трех с начала суток обстрелах со стороны украинской армии

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Три обстрела территории самопровозглашенной Донецкой народной республики зафиксированы с начала суток, выпущено более 52 мин и снарядов, сообщает представительство ДНР в совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК).

"С начала текущих суток в ДНР зафиксированы обстрелы трех населенных пунктов: Петровское, Старомихайловка и Заиченко. Выпущено 52 мины и снарядов 82-122 мм и 34 гранаты разного типа", - следует из данных, обнародованных с начала суток понедельника представительством ДНР в СЦКК.

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует резкий рост интенсивности обстрелов в Донбассе за последние дни. На фоне роста напряженности в регионе власти ДНР и ЛНР объявили эвакуацию женщин и детей в Ростовскую область России. Также в республиках объявлена всеобщая мобилизация.