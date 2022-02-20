В ЛНР сообщили о резком обострении ситуации на линии фронта в Донбассе

Представитель СЦКК у дома, разрушенного в результате артобстрела вооруженных сил Украины в районе села Пионерское Фото: Александр Река/ТАСС

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики сообщает о резком обострении ситуации на линии фронта в Донбассе.

"С начала текущих суток обстановка на линии соприкосновения резко обострилась", - сообщил журналистам представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его данным, с начала суток украинские военные 50 раз обстреляли территорию ЛНР. Сообщается, что под огонь с украинской стороны попали 24 населенных пункта ЛНР. Вооруженные силы Украины провели подготовку к наступлению по всей линии соприкосновения в Донбассе, сообщил Филипоненко.

"По всем направлениям линии боевого соприкосновения противником предпринята подготовка к предполагаемым наступательным действиям, сопровождаемые активными артиллерийскими обстрелами позиций Народной милиции и населенных пунктов Луганской Народной Республики как на линии боевого соприкосновения, так и в глубине", - сообщил Филипоненко в воскресенье журналистам.

"Активно применяется запрещенное Минскими соглашениями вооружение", - добавил он.

Ранее народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала применение Вооруженными силами Украины турецких беспилотников "Байрактар" для ведения разведки в Донбассе. Кроме того, Филипоненко сообщил об активизации всех видов разведки ВСУ в Донбассе.